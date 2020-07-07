HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın 1,780 doların üzerinde

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

Altın 1,780 doların üzerinde
07.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:30

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, haftanın ilk işlem gününde Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu küresel enfeksiyonlarda günlük en yüksek sayıyı açıklaması ile artarak devam eden endişeler sonucu güne 1,773 dolarda başlayan altının yukarı hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,783 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Ons altındaki yatay seyir ve beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası kurdaki sınırlı yükseliş ile birlikte gram altının da sınırlı yükselişini sürdüğü izlenmişti. "Haftanın ilk işlem gününde ise açıklanan veriler ve takip edilen gelişmeler sonrası kurda sınırlı yükseliş gözlenirken, ons tarafında artan vaka sayıları sonucu değerli metalin yükselişini sürdürmesi ile gram altının da yükselişine devam ettiği izlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.39 düşüşle 42.52 dolar,Batı Teksas yüzde 1.30 düşüşle 40.17 dolar,altın yüzde 0.05 düşüşle 1,783.51 dolar,gümüş yüzde 0.46 düşüşle 18.19 dolar,bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,platin yüzde 0.38 düşüşle 822.93 dolar,paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,920.63 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününde artan vaka sayılarının neden olduğu endişenin piyasalar üzerindeki etkileri sonucu petroldeki yükselişin baskılandığına işaret edilerek, OPEC ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin uyguladıkları üretim kısıntısının da küresel Petrol piyasasında arz fazlasını baskılamaya yardımcı olduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "Diğer bir yandan Suudi Arabistan devlet petrol üreticisinin bugün yaptığı açıklamada, Ağustos ayında Asya için olan ham petrol resmi satış fiyatlarını varil başına 1 dolar, Avrupa ve ABD içinse 20 ile 70 sent arasında yükselttiğini bildirmesi sonucu Brent petrolde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 42 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 39.40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 43.30, 44.80 ve 45.90 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir."Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 40.50, 39.40 ve 38.00 destek seviyeleri takip edilebilir."

Baker Hughes verilerine göre ABD'deki aktif petrol kuyusu sayısı 3 Temmuz'da biten  haftada üç adet düşüşle 185 adete geriledi. Böylece, aktif petrol kuyularının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 700 adet gerilemiş oldu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti Ekonomi
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Ekonomi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Ekonomi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü Ekonomi
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Ekonomi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Ekonomi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı Victor Ruiz'i eleştirdi: Sosyal mesafeye en uygun stoper
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı Victor Ruiz'i eleştirdi: Sosyal mesafeye en uygun stoper
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Buse Varol Cem Davran Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Altın 1,780 doların üzerinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:34:07. #1.15#
title