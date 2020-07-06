Altın 1,780 doları aştı, Brent 43 dolarda Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doları da aşarken, küresel düzeyde en büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 43 doların üzerinde hareket ediyor.

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doları da aşarken, küresel düzeyde en büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 43 doların üzerinde hareket ediyor.

Ikon Menkul'ün "1,789 zirvesine doğru adım adım" başlıklı altın fiyatları analizinde de, şöyle denildi:

"Sarı metal Haziran başından bu yana yükselen fiyat kanalı içinde fiyatlanırken, geçen hafta kanalın alt bandı test edilmişti. Hatta kanalın altına sarkma gerçekleşse bile kanal altında dört saatlik mum kapanışı gerçekleşmedi ve kanal içinde tutundu."Bugün içinde 1,773 seviyesinden destek alan sarı metal, 1,789 zirvesine doğru adım adım ilerliyor. 1,789'un üzerinde son zamanların zirve bölgesi geçilmiş olacağından ötürü pozitif yönlü hareketlerin kuvvetlenmesi öngörülebilir. "Eğer 1,789 direnci geçilemezse olası kar satışlarında gün içi ana destek olarak 1,773 seviyesi izlenmeye devam edebilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.77 artışla 43.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.97 artışla 40.74 dolar,altın yüzde 0.29 artışla 1,780.47 dolar,gümüş yüzde 0.85 artışla 18.21 dolar,bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,platin yüzde 0.45 artışla 817.59 dolar,paladyum yüzde 0.82 artışla 1,937.38 dolar düzeyindeydi.Ahlatcı Yatırım'ın petrol fiyatları analizinde, Cuma günü ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 16 haftadır azalırken, ekonomilerdeki iyileşme sinyalleri sonrasında talepte gözlenen toparlanma işaretleri ile birlikte Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketlerin sürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi: "Haftanın ilk işlem gününde ise artan vaka sayılarının neden olduğu endişenin piyasalar üzerindeki etkileri sonucu petroldeki yükselişin baskılandığı takip edilirken, OPEC ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi, küresel Petrol piyasasında arz fazlasını baskılamaya yardımcı olduğu gözleniyor."Diğer yandan Suudi Arabistan devlet petrol üreticisinin bugün yaptığı açıklamada, Ağustos ayında Asya için olan ham petrol resmi satış fiyatlarını varil başına 1.0 dolar, Avrupa ve ABD içinse 20 ile 70 sent arasında yükselttiğini duyurdu. "Takip edilen gelişmeler ile birlikte güne 43 Dolar civarında başlayan Brent Petrol'ün bu seviyelerde kalıcılık sağlaması durumunda 44.00 - 45.20 takip edilmesi gerek önemli direnç seviyeleridir.

"Olası bir aşağı yönlü harekette ise 42.70 - 41.90 destek seviyeleri izlenebilir."

Kaynak: DHA