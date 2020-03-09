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Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Altın 1,700 doları aştı, petrol yüzde 30'dan çok düştü

Covid-19 salgınının ekonomide ağır kayıplar yaratacağına ilişkin endişelerle, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle, altın fiyatları 1,702 dolara kadar yükselirken, Suudi Arabistan'ın "üretim artışı" yapacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 30'dan...

09.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:06
Altın 1,700 doları aştı, petrol yüzde 30'dan çok düştü

Covid-19 salgınının ekonomide ağır kayıplar yaratacağına ilişkin endişelerle, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle, altın fiyatları 1,702 dolara kadar yükselirken, Suudi Arabistan'ın "üretim artışı" yapacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 30'dan çok düştü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında en az 3,639 kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise en az 106,893 olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.OPEC+ Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 25.71 düşerek 33.63 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 26.70 düşüşle 30.26 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 3.61 düşüşle 16.64 dolardan,altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,667.70 dolardan,bakır, yüzde 2.56 düşüşle 2.49 dolardan,platin, yüzde 1.90 düşüşle 879.40 dolardan vepaladyum yüzde 3.14 düşüşle 2,362.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 330 liraya, çeyrek altın 540 liraya, Cumhuriyet altını da 2,235 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

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