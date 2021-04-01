Altın 1,700 doları aştı, petrol düştü

Doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükseldi.

Doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükseldi.

Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin ardından, dün de 2.25 trilyon dolar büyüklüğünde bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıkladı.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPHC) Çarşamba günü düzenlenen toplantısının, petrol üretim kısıntılarına ilişkin her hangi bir karar alınmadan tamamlanması üzerine, düştü. Brent petrolünün varil fiyatı 62.81 dolara kadar indikten sonra, 63 doların üzerine döndü.OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, koronavirüs ile ilgili birçok olumlu gelişmeye karşın, petrol piyasaları için daha bir çok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekti.Barkindo, söz konusu belirsizliklere örnek olarak, küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışları, artan kısıtlama önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gibi gelişmeleri gösterdi.OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) Birleşik teknik Komitesi, gelişmeleri ve üretim kısıntılarını görüşmek üzere bugün toplanacak.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.27 artışla 63.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.24 artışla 59.63 dolar,altın yüzde 0.34 artışla 1,713.45 dolar,gümüş yüzde 0.47 düşüşle 24.30 dolar,bakır yüzde 0.67 artışla 8.809.50 dolar,platin yüzde 0.37 artışla 1,188.87 dolar,paladyum yüzde 0.01 artışla 2,622.88 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 456 liraya, çeyrek altın 752 liraya, Cumhuriyet altını da 2,997 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, "Ons altın, Biden'ın alt yapı paketinden destek buldu" denildi ve eklendi: "ABD Başkanı Biden, dün 2.25 trilyon dolarlık alt yapı paketinin detaylarını açıkladı. Paketin, enflasyonu yükseltebileceği beklentisi konuşuluyor. Bu gelişmeler, ons altının 1,700 doların üzerine doğru yükselmesini desteklemiş durumda. Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.77 seviyesine doğru yükselişinin etkisiyle altında 1,700 altına doğru sarkmıştı. Dün, tahvil faizi yüzde 1.73-1.74 aralığında dengelendi ancak oynaklık bitmediği için yeni bir yükseliş, altının güç kaybetmesini tetikleyebilir. Bugün için ABD'den açıklanacak PMI verileri bulunuyor, altın üzerinde etkisi sınırlı görülebilir."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol fiyatları, bugün yapılması beklenen OPEC+ aylık toplantısı öncesinde iyimser seyrediyor. En son Mart ayında yapılan toplantıdan bu yana petrol fiyatlarında da dalgalanmalar görülmüştü. "Stoklardaki artış, Avrupa'da önlemlerin arttırılması, salgında 3. dalga, petrol talebinin bu koşullar altında toparlanmakta zorlanması ve tahvildeki hareketlenme, petrol fiyatlarını etkilemişti.

"Bugün, toplantıdan mevcut kotalara sadık kalınacağına dair beklentiler bulunuyor. Bu beklenti petrolü şimdilik destekliyor. Suudi Arabistan yeniden gönüllü olarak ek kesintisine devam edebileceğine dair söylemlerde var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı