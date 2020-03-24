Altın 1,600 dolarda, petrol fiyatı düştü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırladığını açıklamasının ardından küresel piyasalardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatı yeniden 1,600 dolara çıktı, hızlı yükselen petrol fiyatları hafif geri çekildi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı 30.56 dolara kadar yükseldikten sonra 27.76 dolara çekildi. ABD hafif petrolü de 26.87 dolara kadar çıktıktan sonra 23.58 dolara döndü.

ABD'deki 2.0 trilyon dolarlık paket hazırlığının yanında küresel piyasalardaki yukarı yönlü hereketlerin de etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 3.08 artışla 1,600.75 dolara kadar çıktı.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 5.35 artışla 13.95 dolardan,altın, yüzde 3.08 artışla 1,600.75 dolardan,bakır, yüzde 0.01 artışla 4,601.00 dolardan,platin, yüzde 6.32 artışla 686.18 dolardan vepaladyum yüzde 11.31 artışla 1,910.99 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 328 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satıldı.

Kaynak: DHA