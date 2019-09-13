Altın 1,500 doların üzerine yükseldi
Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 437 liraya, Cumhuriyet altını da 1,805 liraya çıktı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 437 liraya, Cumhuriyet altını da 1,805 liraya çıktı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.58 düşüşle 17.89 dolardan,
altın, yüzde 0.41 düşüşle 1,501.20 dolardan,
bakır, yüzde 2.05 artışla 2.694 dolardan,
platin, yüzde 0.16 artışla 954.10 dolardan ve
paladyum yüzde 0.70 düşüşle 1,593.6 dolardan işlem görüyor.
Küresel ekonomideki yavaşlama endişesi nedeniyle petrol, Cuma günü varil başına 60 dolara geriledi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.28 düşüşle 60.21 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 düşüşle 54.85 dolardan işlem görüyor