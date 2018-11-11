Altıeylül'ün İlk Kadın Aday Adayı Oldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine mart ayında yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde ilk kadın aday adayı Emine İdrisoğlu oldu. İdrisoğlu dün düzenlediği basın toplantısı ile Altıeylül İlçesi Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na başvuru dilekçesi sunan Emine İdrisoğlu düzenlediği toplantıda yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi. İdrisoğlu'nu aday adaylığı başvurusunda eşi Sefer İdrisoğlu da yalnız bırakmadı. İdrisoğlu'nu destekleyen partililer ve vatandaşlar parti binasına kadar yürüyüş yaptı.

Altıeylül'de yapılmayanları yapacağım

Altıeylül Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklamasında bulunan Emine İdrisoğlu, "2019 Mart seçimlerinde AK Partimiz Altıeylül ilçemizden Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak Balıkesir halkımızın huzuruna çıktım. AK Parti gibi milletine hizmet aşkıyla yola çıkmış bir partinin aday adayı olma şerefi benim için bir onur kaynağıdır. Yıllardır konuşulan ve fakat sadece lafta kalan raylı sistemi inşallah şehir merkezi, üniversite kampusu ve OSB'ye kadar götüreceğim. Bunu yaparken de şu andaki mevcut minibüs ve dolmuş taksicileri de mağdur etmeyeceğim. Mahallelerde AK Partimizin üyelerinden ve mahalledeki yöneticilerinden akil adam heyeti kurup milletin görüşlerini alacağım. Kentsel dönüşüme daha bir hız verip ilçemizin çehresine daha modern bir görünüm kazandıracağım. Mahallelerimizdeki park ve trafik sorununu acilen çözeceğim. Yaşıma göre fidan dikiyorum kampanyası ile ilçemizi daha bir yeşilliğe kavuşturacağım. Şehrimizin kaybedilen içme suyu şebekesine özellikle el atıp, Keçeci suyumuzu, Balsuyumuzu, türbe sularımızı inşallah çeşmelerden akıtacağım ve insanlarımızı paralı sudan kurtaracağım. Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atık projesini ilçemizde uygulayarak örnek bir ilçe olacağız. Kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılığa önem vereceğiz ve atıkları değerlendirme tesisleri kuracağız. Sosyal sorumluluk girişimlerimizle çağın hastalığı olan obezite hastalığından insanımızı kurtarma projeleri geliştireceğiz. İlçemizin gelir kaynaklarını doğru ve yerinde kullanarak eserlere eserler katabilmek için geceli gündüzlü çalışacağız. Şehit aileleri, gazilerimiz, engelli, yaşlı insanlarımız ve geleceğimiz olan evlatlarımızla ilgileneceğimize söz veriyorum" diye konuştu. - BALIKESİR