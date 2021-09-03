Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
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Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor

Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Altıeylül Kurtuluş Etkinliklerinin 2'nci günü Çocuk Yüzme Şenlikleri ile dolu dolu geçti.

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Altıeylül Kurtuluş Etkinliklerinin 2'nci günü Çocuk Yüzme Şenlikleri ile dolu dolu geçti.

Altıeylül Kurtuluş Günleri'nin 2'nci gününde Sultan Alparslan Kültür Evi'nin Bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda bir araya gelen çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi daha önce müşterek bir girişim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Sultan Alparslan Kültür Evi bahçesine portatif bir yüzme havuzu kurmuşlardı. Çocuklar etkinlikte sadece yüzerek kalmadı. Okçuluk sporu, engelli koşu, matrak, mas güreşi ve badminton gibi spor dallarını deneyip çeşitli oyunlar oynadıktan sonra şarkılarla eğlendiler. Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çocuklara unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağlayan Altıeylül Belediyesi, çocukları yüzme sporuna ve diğer dallara teşvik ederek Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri'nde güzel bir faaliyete imza attı.

Başkan Avcı "Unutamayacakları güzel bir gün yaşadılar"

Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri'nin 2'nci gününde çocukları hatıralarında güzel anılar kalacak bir gün ile ağırlayan Altıeylül Belediyesi, bundan sonra da çocuklara yönelik farklı etkinlikler yapmayı planlarken vatandaşlardan da takdir topladı. Güzel geçen günün ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri vesilesiyle bugün çocuklarımız ile birlikte keyifli bir gün geçirdik. Yüzme sporu başta olmak üzere okçuluk, matrak, mas güreşi, engelli koşu ve badminton ile kurtuluş etkinliklerimizi şenlendiren çocuklarımız çeşitli oyunlar ve şarkılar ile de unutamayacakları çok güzel bir gün yaşadılar. Bundan sonra da inşallah tüm çocuklarımız ile farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Onların çocukluk hatıralarında güzel bir yer edinerek spora ve sağlıklı yaşama ilişkin yönlendirici faaliyetlerimize de devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor
Altıeylül Kurtuluş etkinlikleri çocuk yüzme şenlikleri ile devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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