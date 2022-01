BALIKESİR (İHA) - Altıeylül'de tiyatro eğitimleri başladı

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Altıeylül Kent Sahnesi Tiyatro Akademisi ilk öğrencileri ile provalara başladı.

Daha önce Hasan Can Kültür Merkezi'nde Altıeylül Belediyesi'nce organize edilecek olan çocuk tiyatroları için ilk provalarına başlayan Altıeylül Kent Sahnesi, şimdi de Altıeylül'de bir ilk olacak olan Tiyatro Akademisi ile Altıeylül sakinlerinin huzuruna çıkıyor. Her yaş grubundan oyuncu adayının başvurduğu Tiyatro Akademisi çalışmalarına başlayarak ilk provasını tamamladı. Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini ve haziran sonuna kadar sürecek bir eğitimin ardından yılsonu gösterisiyle eğitimleri tamamlayıp önümüzdeki yıl da bu altyapıyı canlı tutarak faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getiren Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan "Bugün Altıeylül Kent Sahnesi'nin Tiyatro Akademisi başladı. Burada Altıeylül Kent Sahnesi Akademisi'ne başvuran arkadaşlarımız eğitimlerini alıyorlar ve Altıeylül Kent Sahnesi'nin altyapısını oluşturuyoruz. Bugün ilk eğitimlerimize nefes-ses çalışmaları ile başladık. Akabinde öğrencilerimiz diksiyon çalışmaları, sahne tatbikatı, uygulamalı tiyatro ve doğaçlama eğitimlerini alarak yılsonunda eğitimlerini tamamlamış olacaklar. İnşallah yılsonunda da güzel bir doğaçlama gösteri hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.

Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlen ve çok değerli isimlerin konuk olduğu 10'uncu Ege Tiyatrolar Birliği buluşmasıyla başlayan tiyatro günleri, Altıeylül Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Kent Sahnesi aracılığıyla hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çocukların ve gençlerin tiyatroya olan ilgisi karşısında kayıtsız kalamayan Altıeylül Belediyesi, öğrencilerin ara tatilinde de tiyatro etkinliklerine devam edecek. Her yıl tekrarlanması planlanan tiyatro günlerinin ilki "1'nci Altıeylül Belediyesi Çocuk Tiyatroları Şenliği" adı altında başlıyor. Gündüzleri çocukları ağırlayacak olan Hasan Can Kültür Merkezi, akşamları da yetişkinler için düzenlenecek olan tiyatro etkinlikleriyle Altıeylül'ü tiyatroya doyuracak. Ara tatilin 2'nci haftası da yine Altıeylül Belediyesi tarafından Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek olan sinema günleri ile çocuklar unutamayacakları bir tatil yaşayacaklar. Altıeylül'ü bir kültür-sanat şehri yapma yolunda emin adımlar ile ilerlediklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Hasan Can Kültür Merkezi'mizde düzenlenen etkinliklerden aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda kültür-sanat adına vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ediyoruz. Altıeylül Kent Sahnesi Tiyatro Akademisi ile de bu ihtiyacın bir kısmına cevap vermeye çalışıyoruz. Tiyatroya gönül veren oyuncu adaylarımız tiyatro akademisinde alanında uzman hocalarımız tarafından aldıkları eğitim neticesinde hem hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar hem de sergileyecekleri güzel oyunlar ile de bizlerin tiyatro ihtiyacına cevap verecekler. Bu arada çocuklarımızı da unutmadık. Ara tatilde düzenleyeceğimiz çocuk tiyatroları şenliğimiz ve sinema günlerimiz ile çocuklarımıza unutamayacakları bir ara tatil yaşatacağız" dedi.