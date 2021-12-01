Altıeylül Kent Sahnesi'nde gezici çocuk tiyatrosunun provaları başladı

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi bünyesinde kurulan Kent Sahnesi, gezici çocuk tiyatrosu için Hasan Can Kültür Merkezi'nde provalarına başladı.

İlçedeki kreş, ilkokul ve ortaokul seviyesinden yaklaşık 12 bin çocuğa yönelik sunulacak, 25-30 dakika sürecek oyunda dekor ve sahne kullanılmayacak. Bunun yerine sadece kostümler ile çocukların da oyunlara katılabileceği alanlarda interaktif tiyatro gösterileri sergilenecek.

Etkinliklerde çocuklara hayvan sevgisi, doğa sevgisi, dostluk, arkadaşlık ve sevgi temalı eğitici-öğretici interaktif oyunlar ortaya konulacak.

Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan, her meslek grubundan tiyatro gönüllüsünün bulunduğu ve yetişkinlere yönelik oyunların sergileneceği tiyatro etkinliklerini gelecek yıl haftada 3-4 gün sergilemeyi planladıklarını bildirdi.

Ayan, yaz aylarında da hazırlayacakları oyunlar ile Altıeylül'ü festivallerde temsil etmeyi planladıklarını duyurdu.

Altıeylül Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya gösterdikleri değeri çalışmalarıyla da ortaya koymak istediklerini vurgulayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise şunları kaydetti:

"Altıeylül Kent Sahnesi'nin gezici çocuk tiyatrosu ile şehrimizde yaşayan kreş, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımıza tiyatro sevgisini aşılamayı planlıyoruz. İnteraktif olarak gerçekleştireceğimiz tiyatro gösterilerimiz ile geleceğimiz olan çocuklarımıza tiyatro sevgisini kazandırarak onların sanata olan ilgilerini artıracağız. Altıeylül'ümüz ve tüm Balıkesir için hayata geçirdiğimiz böyle güzel projelerin meyvelerini yavaş yavaş verdiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor."