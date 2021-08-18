Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
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Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
Habermetre - Haberler | Toplum

Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 18. 08. 2021 ve 16. 09. 2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu29. 07. 2021 Tarihli ve 762 Sayılı Meclis Kararı

Kaynak: Habermetre

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Altıeylül İlçesi Küpeler Mahallesi 130 ada 464, 466, 467 ve 468 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi - Haberler
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