Altıeylül Belediyesi'nden engelli vatandaş ve ailelerine turistik gezi

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi Altıeylül Gelişim Merkezi birimi, evlerinden çıkamayan ve daha önce Balıkesir'i gezmemiş 8 engelli vatandaş ile ailelerini Balıkesir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve faaliyetlerde sosyal sorumluluk örneklerini sergilemeye devam ediyor. ALGEM'in sosyal sorumluluk projelerinden olan "Gönüllere Yolculuk" ile engellerinden dolayı evlerinden hiç çıkamayan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşları ve ailelerini Balıkesir'in tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri gezdirerek unutamayacakları bir gün yaşattılar. Aileleri ile birlikte toplamda 27 kişiyle birlikte ilk önce Havran'da Kahraman Seyit Onbaşı'nın anıtını ve kabrini ziyaret ettiler. Daha sonra Burhaniye İskele Kasabası'ndaki çay molasının ardından Şeytan Sofrası'na çıkarak manzaranın tadını çıkardılar. Cunda'nın tarihi evlerine de hayran kalan vatandaşlar Ayvalık'ta yedikleri yemeğin ardından günü tamamladılar.

Başkan Avcı "Gönüllere yolculuk yapmaya devam edeceğiz"

Altıeylül Belediyesi ALGEM'in projeleri ile sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilemeye devam ediyor. Balıkesir'de yaşamasına rağmen daha önce bulunduğu yerden engeli sebebiyle hiç ayrılamamış vatandaşlar aileleriyle birlikte tespit edilerek güzel bir sürpriz yapıldı. Gezi sonunda başta Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten vatandaşlar, hayatlarında unutamayacakları bir gün ile mutlu oldular. Her fırsatta sahaya inerek vatandaşların derdini birinci ağızdan dinleyen Başkan Avcı, Altıeylül'de bu durumda olan vatandaşları öğrenir öğrenmez gerekli talimatları vererek bu güzel etkinliği organize etti. Bu güzel faaliyeti gerçekleştiren ALGEM birimine ve çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür eden Başkan Avcı "Altıeylül, gülen insanların şehri olmalı. Bizler de insanların yüzünü güldürüp onları memnun edebilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha önce farklı sebeplerden dolayı ne evinden ne de köyünden çıkıp da Balıkesir'imizin güzelliklerini görme fırsatı olmayan vatandaşlarımıza ve ailelerine güzel bir gün yaşattık. Bundan sonra da inşallah bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Balıkesir'imizin doğal güzelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini görmeyen vatandaşımız kalmayacak ve bizler de gönüllere yolculuk yapmaya devam edeceğiz" dedi.