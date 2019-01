Altıeylül'de Sosyal Belediyecilik Çalışmaları Artarak Devam Edecek

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Hasan Avcı,"Siyaset delikanlılığı bozacak hale gelmemeli, hiç bir zaman kirli siyaset içinde yer almadık bundan sonra da almayacağım milletime doğruları anlatacağım" dedi.

Balıkesir'deki bir yerel kanalda vatandaşlarında katıldığı oturum programına katılan Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Hasan Avcı Balıkesir'lilerin sorularını cevapladı. Yeni dönemdeki projeleri hakkında da bilgi veren Avcı, belediyeciliğin sınırlı imkanlarla, sınırsız ihtiyaçları giderme aracı olduğunu söyledi. Avcı, "1-1.5 yıl içerisinde gücümüz olduğunca çalışmaya gayret ettik. Önümüzdeki süreçte de ayakları yere basan, sağlam ve kontrollü bir şekilde görevimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Avcı, "İnanmadığım hiçbir şeyin peşinden koşmadım. İnanarak bir şeylerin peşinde koşmaya çalışıyorum. Altıeylül'ü emanet olarak aldık. Düzeni bozmadan kendi düşüncelerimize göre yönetmeye başladık. Bugünde bu noktaya geldik. Zekai başkanımız şuan Yücel Yılmaz başkanımızın başarısı için gayret sarf ediyor. Mesela Balıklı Mahallesi'nde asker düğününe davetliyim. Zekai başkanda davet edilmiş. O gidiyor diye ben gitmeyecek miyim?" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayının Yücel Yılmaz olduğunu ve Yılmaz için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyleyen Başkan Avcı, "Bir belediye başkanı Büyükşehir belediye Başkanı değil, milletin dediğini yapar. Biz Yücel Yılmaz'ın Zekai Kafaoğlu'nun değil milletin dediğini yapacağız. Büyükşehirle beraber çalışmamız gereken konuları da tabii ki beraber çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet, Mehmet olmuş fark etmez. Kendi halimizde bir insanız. Dolayısıyla bu mütevazı hayatı farklı anlayıp ezildiğini zannedenler var. Biz milletimizin hakkı olduğunda hiç kimseyi tanımayız. Bu konuda net ve keskin olarak konuşuyorum. Bizi kimsenin tesir altında kullanmaya imkanı yoktur. Milletimiz ve memleketimiz için doğru olduğuna inandığımız her şeyi yaparak, ahiretimizi heba etmemeye gayret ediyoruz. İstişare sünnettir. Ama kararı verecek idarecidir. Geçtiğimiz 1.5 yıl içinde yapılanların artısı da eksisi de bana aittir. Ama bu 1.5 yıl içinde yapılanların tamamını da ben yapmadım. Bunları ekibimle beraber yaptık" diye konuştu.

"Gaziosmanpaşa'ya 10 bin konutluk proje"

Altıeylül'de örnek bir sosyal belediyecilik çalışması yürüttüklerini ifade eden Avcı, sosyal tesis inşaatlarını arttırmak istediklerini söyledi. ALGEM ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Başkan Avcı, Gaziosmanpaşa'ya TOKİ aracılığıyla 10 bin konutluk bir yaşam alanı inşa edileceğini açıkladı. Projenin 1000 konutluk bölümünün önümüzdeki günlerde ihale edileceğini söyleyen Avcı, "Organize Sanayi bizim bölgemizde. 2-2.5 kat büyüyecek. Oraya Türkiye'nin çok önemli firmaları gelmeye başladı. OSB orada olunca bizim taleplerimiz vardı. 100 binlik planlar buna müsaade etmiyordu. Bakan beye bunu anlattık. Dolayısıyla Gaziosmanpaşa 10 bin konutluk, yüksek olmayan, dikey olmayan, yatay mimari konseptinde, bizim örf ve anelelerimize uygun 10 bin konutluk yapılaşmaya gidiyor. Bunun 1000 konutunun da önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. İnşallah bin konut arkasından 9 bin konut daha gelecek. Gaziosmanpaşa mahallemize 30-40 bin kişilik 2023 konseptinde yeni bir mahalle eklenecek" şeklinde konuştu.

Başkan Avcı, "Devam eden ve yapılacak projeleri açıkladı"

Devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül'ün ilk kültür merkezi olacak olan Hasan Can Kültür Merkezi'nin inşaatının da büyük oranda ilerleme kaydettiklerini birkaç ay içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi. Plevne Mahallesi'nde kapalı Pazaryeri inşaatının da devam ettiğini aktaran Avcı, müteahhit ile sorunlar yaşadıklarını ve ihalenin iptal edildiğini belirtti. Avcı kendi işçileriyle pazaryerini bitireceklerini ve kısa sürede tamamlamak istediklerini aktardı. 2. Gündoğan Mahallesi'ndeki pazaryerinin de tamamlandığını ve çizgilerinin çekileceğini söyleyen Avcı, pazaryerinin yanındaki parkı da yenileyeceklerini ifade etti. Avcı park içine Sultan Alparslan Kültür Evi de inşa edeceklerini açıkladı. Asuva'nın yanında bir park inşa edeceklerini açıklayan Başkan Avcı, burayı da Cumhuriyetin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal'in adına yakışan ve içinde spor alanlarının olduğu bir park yapmak istediklerini söyledi. Avcı, her mahalleye sosyal tesis ve sosyal yaşam alanları yapacaklarını ve şehri yeniden inşa ederken, gençleri de ihya edeceklerini açıkladı.

Altıeylül Belediyesi'nin borç durumu hakkında da bilgiler veren Avcı, İller Bankası dışında hiçbir kuruluş ya da bankadan kredi almadıklarını açıkladı. Bütçenin yarısı kadar borçları olduğunu açıklayan Avcı, bu borcunda önümüzdeki dönemde kapanacağını belirtti. - BALIKESİR

