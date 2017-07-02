Altıeylül'de Ruhsat Mesaisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hayata geçmesine kısa bir süre kala Altıeylül Belediyesi İmar, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli tam mesai yaparak yönetmelikten önce ruhsat talebinde bulunan vatandaşların ruhsat işlerini tamamladı.



Altıeylül Belediyesi İmar, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan personel 16 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2 yüz dosya üzerinde çalışarak, yeni uygulamaya girecek olan imar yönetmeliğinden önce ruhsat bekleyen vatandaşların işlemlerini için hazır hale getirdi.



Altıeylül Belediyesi İmar, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli16-30 Haziran tarihlerinde gece 24.00'e kadar ve Cumartesi günü de tam gün mesai yaparak ruhsat işlemlerini tamamladı. İmar, Yapı Kontrol ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personelini ziyaret eden AltıeylülBelediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Yönetmelikten önce inşaat ruhsatı ile ilgili talepler vardı, belediye olarak bunun önlemini aldık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye vatandaşlarımızın daha önceden hazırladığı projeleri arkadaşlarımız yetiştiriyor. Hafta sonu arkadaşlarımız mesai yaparak projeleri ruhsatlandırıyoruz. Veznemiz de açık. 200'ün üzerinde dosya ruhsatlandırıldı. Hedefimiz insanların mutluluğu ve işlerinin görülmesi. İmar Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız Cuma gecesi 24.00'e kadar ve Cumartesi günü de tam gün mesai yaptılar. Yönetmelik yayınlandıktan sonra tüm projeler revize edilmesi gerekiyordu kazanılmış haklardan istifade edilmesi noktasında ruhsatları yetiştirdik. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör. Piyasalara da bir canlılık gelecek" dedi. - BALIKESİR