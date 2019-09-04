Altıeylül'de kurtuluş etkinlikleri başlıyor

04.09.2019 16:45

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri başlıyor. Balıkesir kurtuluş günü olan 6 Eylül'de başlayacak etkinliklerle vatandaşlar 15 Eylül'e kadar dolu dolu bir hafta geçirecek. İlk millet kıraathanesi Plevne Mahallesinde açılacak.



6 Eylül Cuma günü Plevne Mahallesi'nde bulunan ve yeni yüzüyle hizmet verecek olan İsmaik Akçay Parkı Kurtuluş Haftası Etkinlikleri'nin başlangıcına ev sahipliği yapacak. İsmail Akçay Parkı'nda 18.00'de yapılacak açılış ile Altıeylül ilk Millet Kıraathanesine kavuşacak. 7 Eylül Cumartesi saat 10.00'da koşulacak olan Çocuk Atletizmi ile etkinlikler ikinci güne başlayacak. Çocukların sağlıklı gelişmeleri için spora yönelmeye özendirici olması adına düzenlenen Atletizm Şenliği'nde çocuklar: En uzağa atan, en uzun atlayan, en uzun koşan, en hızlı koşan kategorilerinde, erkek ve kız yarışmacılar; 7-8, 9-10, 11-12, olmak üzeri olmak üzere üç yaş grubu kategorisinde yarışacak.



"İsmail Akçay yol koşusu 8 Eylül'de koşulacak



8 Eylül Pazar günü ise, bu yıl 11. si koşulacak olan İsmail Akçay Yol Koşusu gerçekleştirilecek. Atatürk Stadyumu önünde 09.00'da başlayacak olan koşuda atletler 12,5 km yol kat edecek. Yarış parkuru bitirme süresi 1 saat 40 dakika ile sınırlı tutulacak. Yol Koşusu için kayıtlar 07 Eylül 2019 Cumartesi günü 16.30'a kadar Kurtdereli Spor Salonu'nda oluşturulacak kayıt bürolarından yapılabileceği gibi, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesi www.taf.org.tr üzerinden de yapılabilecek.



Yağlı güreşler yeniden başlıyor. 10 Eylül Salı günü Balıklı Mahallesinde gerçekleşecek Yağlı Güreşler ile Kurtuluş etkinliklerinde yıllar öncesinde yapılan gelenek yeniden başlayacak. Güreş seyirciler için ücretsiz olup Kurtdereli Spor Salonu önünden saat 10.00 itibariyle servis kaldırılacak.



Altıeylül'de nostalji geceleri sinema günleri ile başlayacak. 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında kurulacak olan açık hava sineması ile vatandaşlar geçmişte yolculuk yaparak nostalji yaşayacak. Bahçelievler Mahallesi Asuva Park yanında kurulacak olan açık hava sinemasında 5 gün boyunca ücretsiz olarak yeşil çam filmleri gösterimde olacak. 1.Gün 11 Eylül 2019 Çarşamba/ Saat: 21.00 Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi, 2.Gün 12 Eylül 2019 Perşembe/ Saat: 21.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor Filmi 3. Gün 13 Eylül 2019 Cuma/ Saat : 21.00 Gülen Gözler Filmi, 4.Gün 14 Eylül 2019 Cumartesi/ Saat: 21.00 Süt Kardeşler Filmi ve 5. Gün 15 Eylül 2019 Cumartesi/ Saat: 21.00 Neşeli Günler Filmleri gösterinde olacağı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA