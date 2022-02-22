Altıeylül'de KDV denetimleri devam ediyor

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere ilçe genelinde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde özellikle temel gıda ürünlerindeki olası usulsüzlükler mercek altına alındı.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı zincir marketler başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimler sonucu vatandaşları mağdur edebilecek konularda market yetkilileri uyarılarak bilgilendirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konulya ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlemiş olduğumuz KDV denetimleriyle, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 7'lik KDV indirimi sonrasında gerçekleştirdiğimiz bu denetimler ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız; KDV indirimine uymayan ya da fahiş fiyat uygulayan işletmeler ile karşılaşırlarsa lütfen bizlere ulaşarak şikayette bulunsunlar. Akabinde bizler de kanunlar elverdiği ölçüde gerekli yasal işlemleri ilgili işletme hakkında ivedilikle uygulayacağımızın sözünü veriyoruz."