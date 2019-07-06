Altıeylül'de değişim devam ediyor

Altıeylül Belediyesi merkez hizmet binasında yapılan değişik ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmet yerine kavuştu. Zabıta ve Çağrı Merkezi de aynı katta yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek.

81'i kırsalda olmak üzere 94 mahallesi bulunan Altıeylül mahalle muhtarlarının daha ferah bir ortamda hizmet alabilmeleri için Altıeylül Belediyesi'nin giriş katında yapılan yenileme çalışmaları sonuçlandı. Aynı katta hizmet veren Zabıta Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi de yeni yerlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, seçimlerin ardından hiç ara vermeden hizmete devam ettiklerini belirtirken konu hakkında şunları söyledi; "Altıeylül Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Seçimler bittikten sonra dinlenelim demedik. Hem kırsalda hem merkezde ihtiyaç olunan yerlerde kilit parke taşı döşeme işi, park yapım işlerimiz ve bunun yanında proje inşaatlarımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu binada iki belediye olarak hizmet veriyoruz. Muhtarlık işleri birimimiz yeri olmadığı için çok aktif olamıyordu. Biz de giriş katında zabıtanın olduğu kısımda bir yenileme yaptık. Kendi personelimizle, çok cüzi bir harcamayla projeyi gerçekleştirdik. Çağrı Merkezindeki arkadaşlarımızın bulundukları alan havasız ve basıktı. Bu yenileme ile üç birim için de rahat hizmet verilen bir ortam hazırladık. Muhtarlarımız, vatandaşların oylarıyla seçilen mahalle temsilcilerimizdir. Onların taleplerini daha düzenli şekilde yerine getirebilmek ve onların Belediye ile olan yakınlıklarını artırmak için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Muhtarlar için pratik çözümler

Muhtarların Belediye Başkanlığına taleplerini dile getirirken acil ve acil olmayan iş ayrımı yapılmadan plansız hareket edildiğini söyleyen Başkan Avcı yeni yapılanma sayesinde muhtarların talepleri için pratik ve kalıcı çözümler bulunacağını belirtti. Avcı konuşmasına şu şekilde devam etti; "Muhtarlarımız bizlere taleplerini dile getirirken bir acil mevzular, bir de plan-program dahilinde yapılması gerekenler vardı.. Bunları bana ya da başkan yardımcısına sunduklarında fazla teferruata ve dengesiz bir yapılaşma sistemine giriliyordu, istediğimiz randımanı alamıyorduk. Mesela bir A mahallemize birçok hizmet yapıyoruz. Muhtarımız bize geliyordu, hiçbir şey yapılmamış gibi bunalıyor, yol kat edemiyordu. Muhtarlık birimimizi aktif hale getiriyor olmamız muhtarlarımızın her talebini yerine getirebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Burada bir sistem dahilinde hareket edilecek. Muhtarlarımız taleplerini; a'dan z'ye - acil ve planlı isteklerini buradaki muhtarlık işleri personeline ve Müdürümüz İbrahim Canbey'e bildirecekler. Muhtarlarımızın taleplerinin değerlendirileceği bir komisyon kurduk. Haftalık olarak toplanıp karar verilecek ve bu karar muhtarımıza iletilecek. Muhtarlarımızın Belediye ile ilgili işi olduğunda yukarı kadar kendilerini yormayacağız. Buraya gelip işlerini halledecekler ve ciddi bir yükü üzerlerinden almış olacağız" dedi.

Avcı, "Personelimle gurur duyuyorum"

Altıeylül'de yapılan projelerin büyük kısmında iş gücünün Altıeylül Belediyesi personeli tarafından karşılandığının altını çizen Başkan Avcı 'Personelim ile gurur duyuyorum.' dedi. Avcı;"Giriş katında yapılan yenileme çalışmalarında, bu projede çalışan, emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Plevne mahallemizde 2300 m2 taban alanı olan Kapalı Pazar Yeri inşaatını dışarıdan bir firma değil, bizim kendi ekibimiz yapıyor. Park Bahçeler projelerimizi de kendi ekibimiz yapıyor. Biz yapım işleri ile ilgili olarak ihaleleri minimuma çektik. Elbette ihtiyaç olunan yerlerde değerlendirmeler yapacağız ama personelimiz boşluğu dolduruyor ve herhangi bir a firmasının elemanı gibi güldür güldür çalışıyor. Kendileriyle gurur duyuyorum, emeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA