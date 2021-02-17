Altıeylül'de 70'e yakın kırsal mahalle yolu açıldı
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Altıeylül'de 70'e yakın kırsal mahalle yolu açıldı

17.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:31
Altıeylül'de 70'e yakın kırsal mahalle yolu açıldı

Altıeylül ilçesinde, 70'e yakın kapalı kırsal mahalle yolunu açan ekipler, halen kar nedeniyle kapalı olan 20'ye yakın mahalle yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Altıeylül ilçesinde, 70'e yakın kapalı kırsal mahalle yolunu açan ekipler, halen kar nedeniyle kapalı olan 20'ye yakın mahalle yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tüm personeliyle hizmet veriyor.

Gece saatlerinde başlatılan tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken ara yollar ve kaldırımlar da vatandaşların ulaşımı ve güvenliği için temizleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu belirten Belediye Başkanı Hasan Avcı, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Merkezdeki veya kırsaldaki tüm mahallelerde karla mücadeleyi hızlandırdıklarını vurgulayan Avcı, "Ekiplerimizin geceden başladığı karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Altıeylül Belediyesi olarak sahadayız. Gece gündüz karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde 444 06 09 Altıeylül Çözüm Merkezi ile belediyemize ulaşabilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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