Altıeylül'de 15 bin çöp konteyneri dezenfekte edildi Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında kırsal ve merkez mahallelerde bulunan 15 bin çöp konteynerini dezenfekte etti.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında kırsal ve merkez mahallelerde bulunan 15 bin çöp konteynerini dezenfekte etti.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık kesimi sonrası çöp konteynerlerine atılan atıkların pis koku yaymasının önüne geçilmesi adına konteynerleri tek tek deterjanlı suyla yıkadı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı sonrası kurban atıkları havanın da sıcak olması nedeniyle kötü kokuya sebep oluyor. Bizler de bunun önüne geçmek için gece ve gündüz olmak üzere ilçemizde bulunan yaklaşık 15 bin çöp konteynerini yıkayarak dezenfekte ettik." ifadelerini kullandı.

Alteylül'ün temizliği ve sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Avcı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşayabilmeleri için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda 444 06 09 Belediye İletişim Hattını arayarak konuyu Çözüm Merkezimize iletebilirler." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA