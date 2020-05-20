Altıeylül çölyak gününü unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altıeylül çölyak gününü unutmadı

Altıeylül Belediyesi 2018 yılında başlattığı uygulamayı 2020 yılında da sürdürerek Çölyaklı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Altıeylül çölyak gününü unutmadı
20.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:19

Altıeylül Belediyesi 2018 yılında başlattığı uygulamayı 2020 yılında da sürdürerek Çölyaklı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi Çölyak Günü dolayısıyla Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneğine kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaş için glütensiz temel gıdalardan oluşan hediyeler hazırladı.

ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte çölyaklı vatandaşlar ziyaret edilerek hediye paketleri takdim edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek şunları dile getirdi; "Biliyorsunuz çölyak bir gıda alerjisi hastalığı. ve bu hastalığa yakalanan vatandaşlar ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda. Özel üretilen bu ürünler de maliyet olarak bütçeyi zorlayacak mahiyette. Altıeylül Belediyesi 2018 yılından bu yana ALGEM tarafından tespit edilen, ilçe sınırlarımızda yaşayan ve bu ürünleri karşılamakta zorluk yaşayan çölyak hastası 15 vatandaşımıza 3 aylık periyotlarla 34 üründen oluşan destek kolisi veriyor. 9 Mayıs çölyak Günü. Balıkesir Çölyaklılar Derneği'ne kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaşımız var. Altıeylül Gelişim Merkezi'miz (ALGEM) tarafından hazırlanan hediye paketlerimizi Pandemi nedeniyle bekletmiştik. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek Altıeylül Kent Konseyimizin de destekleri ile hediyelerini takdim ettik. Bu esnada emeği geçen ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği'ne teşekkür ederim" dedi.

Dadan, "Altıeylül Belediyesine teşekkürler"

Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ise, Altıeylül Belediyesi'ne göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi; "Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerjisidir. Tedavisi ömür boyu glütensiz sıkı bir diyettir. Yani glütensiz diyet çölyaklılar için trend değil zorunlu yaşam biçimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde glütensiz ürünleri bulmakta bizlerde zorluk çektik. Bu zorlu süreçte her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs çölyak farkındalık ayında bizleri unutmayan her zaman desteğini esirgemeyen özellikle çocukların yüzlerinde gülümsemeye sebep olan ki 'mutluluk bir çocuğun gülümsemesinde saklıdır 'bu vesile ile Altıeylül Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Haber
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Haber
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ersin Korkut Merve Boluğur Jennifer Lopez Ferzan Özpetek
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Altıeylül çölyak gününü unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:19:57. #1.15#
title