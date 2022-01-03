Altıeylül Belediyesinin açtığı "Sosyal Market" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Sosyal Market", ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara gıda, yakacak ve sıcak yemek gibi yardımların yanı sıra Sosyal Market aracılığıyla giysi yardımında da bulunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması sağlanıyor.

Bir giyim mağazasını andıran Sosyal Market'teki kıyafetler, Altıeylül Belediyesince finanse edilerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahiplerine verilen Alkart'a yüklenen puanlarla yapılan alışverişlerde vatandaşlar istedikleri kıyafeti kartlarındaki puan miktarınca alabiliyor.

Toplamda 200 ila 600 puan arasında yüklenen puanlar 15 günde bir toplanan komisyonca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında adaletli bir şekilde dağıtılıyor.

2018 yılından bu yana 7 bin 477 aileye yeni kıyafet yardımında bulunulan markette, geçen yıl ise 1153 aileye ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ihtiyaç sahibi vatandaşların daima yanlarında olacaklarını belirtti.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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