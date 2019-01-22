Altıeylül Belediyesinden Yollara Parke Taşı

Altıeylül Belediyesi ilçe merkezinde bulunan mahallelerde de kilitli parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi ilçe genelinde çalışmalara devam ediyor. Aydınlatma direklerinin yer altına alınması dolayısıyla meydana çıkan asfaltta aşınma ve su biriken yerler için belediye ekipleri tarafından Bahçelievler mahallesinde başlayan kilit parke taşı döşeme işlemleri 1. Gündoğan ve Hasan Basri Çantay Mahallelerinde devam ediyor.

Belediye Fen İşleri ekipleri, 1. Gündoğan mahallesinde Akasya Sokak, Esen Sokak, Duran Sokak, Deniz Sokak, Çiğdem Sokak, Zafer ve Eser Sokak'ta biten çalışmaların ardından Emek sokakta devam eden parke taşı döşeme işiyle sona geldi. 1. Gündoğan'da yapılan yol çalışmalarında; Yaklaşık 7 bin 500 m2 petek taş, 850 m2 kumlama yüzeyli taş ve bin m2 beton bordür kullanıldı. Belediye yetkilileri Hasan Basri Çantay Mahallesi Park Sokak, Yeni Sokak ve Mutlu sokakta 5 bin m2 petek taş, 500 m2 kumlama yüzeyli taş ve bin 250 metre beton bordür döşeme çalışmasının sürdüğünü ve Çam Sokak, Turan Sokak, Dirsek Sokak, Öz Sokak, Çiçek Sokak ve Biçer Sokağının planlamaya alındığı ve çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA