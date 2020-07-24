Altıeylül Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerle tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Altıeylül Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerle tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçeyi tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirttti.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemine dikkati çeken Avcı, "Tıbbi ve aromatik bitkiler grubuna giren lavanta yetiştiriyoruz ve başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca organik sebze ve meyve üretimine de başladık." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA