Altıeylül Belediyesi yol iyileştirme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi ekipleri yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, özellikle trafiğin işlek olduğu ve dolmuş, otobüs gibi toplu taşıma hatlarının yoğun bir şekilde çalıştığı ana arterlerde vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışma yapıyor.

Atatürk Caddesi'nde asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 10 bin metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmalarımıza sahadaki ekiplerimizle aralıksız devam ediyoruz. Hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışırken diğer yandan da vatandaşlarımızın şehir içi konforunu artırabilecek diğer planlamalar üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı, trafiğin de bir o kadar yoğun olduğu ana arterlerde yürüttüğümüz asfalt yenileme ve yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın konforunu ön planda tutuyoruz."

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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