Altıeylül Belediyesi yaşlıları unutmadı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaret etti.

Emniyet noktalarına da ziyarette bulunan Avcı, "Mübarek bayram gününü aileleri ile değil de, bizlerin huzuru için nöbette geçiren asayişimizin neferlerine minnettarım. Sağlık içinde güzel görevler, iyi bayramlar diliyorum." ifadesinde bulundu.

Avcı, daha sonra görev başındaki polislere tatlı ikram etti.

İlçede ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Evde Kal Hareketsiz Kalma" etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından etkinliğe eşlik etti.

Öte yandan Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Kent Konseyi gönüllüleri aracılığıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderildi.

Kaynak: AA