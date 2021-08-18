Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi
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Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi

Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Balıkesir'in Altıeylül ilçe Belediyesi, insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırı bölgeye gönderdi.

Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Balıkesir'in Altıeylül ilçe Belediyesi, insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırı bölgeye gönderdi.

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Türk Kızılay, Altıeylül Kent Konseyi ve hayırseverlerin de destekleriyle ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan su, giysi, gıda ve çeşitli yardım malzemelerinden oluşan tır yola çıkarıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tırın hareketinden önce yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanları ile sel bölgesinde olduğunu söyledi.

Selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Avcı, şunları kaydetti:

"Her sıkıntılı anımızda hızlı bir şekilde kenetlenebilen bir millet olarak yine yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Ayancık ilçemizde meydana gelen sel sonucu mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Altıeylül Belediyesi olarak bizler de bu seferberliğin bir parçası olduk. Bir şehit ailesi, kızlarının çeyizlerini afet bölgesine göndermek için buraya geldiler. Milletimizle ne kadar övünsek azdır. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza eylesin."

Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi
Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi
Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi
Altıeylül Belediyesi sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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