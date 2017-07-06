Altıeylül Belediyesi'nden Balıkesirspor'a Destek

Altıeylül Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli topladıkları paraları bağış makbuzu karşılığında Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye teslim etti.



Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, "Büyük Balıkesirspor taraftarının başlattığı farkındalığa bizde katkı sağladık. Altıeylül Belediyesi ailesi olarak başkanından, başkan yardımcısına, belediye meclis üyesinden personeline kadar Balıkesirspor'a bağışta bulunduk." dedi.



Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi de yapılan bu bağışın çok anlamlı olduğunu vurguladı.



Belediye yetkililerine ve personeline teşekkür eden Çiftçi, "Farkındalığın oluşması çok önemliydi. Maksat hasıl oldu. Pazartesi günü kongre yapacağız ve bende görevimi devredeceğim. Yine her zaman takımın yanında ve destek olmaya devam edeceğim. Balıkesir'de 'herkes bir gün Balıkesirsporlu olacak' dedik ve şu anda şehirde herkesi Balıkesirsporlu yapmayı başardık." ifadelerini kullandı.