Altıeylül Belediyesi Kitap Fuarı açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Altıeylül Belediyesince düzenlenen "Altıeylül Kitap Fuarı" Kurtdereli Spor Salonu karşısında bulunan Atatürk Açık Otoparkı'nda düzenlenen törenle açıldı. Fuar ilk günden yüzlerce öğrencinin akınına uğradı.

Altıeylül Kitap Fuarı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kitabın insana sağladığı bilgi ve birikime dikkati çekti.

Başkan Avcı, "Bizler okumayı, boş vakitleri değerlendirmeyi bir aracı olarak değil, günlük hayatımızdaki yemek gibi, uyku gibi, su gibi temel ihtiyaçlardan sayıp, kendisine özel zaman ayrılması gereken bir faaliyet olarak görüyoruz. Bunu başardığımız gün daha güzel bir dünya mümkün nidasını daha yüksek bir sesle haykırabileceğiz. Altıeylül Belediyesi olarak ilçemize çok kısa bir sürede yeni kültür merkezleri yeni kütüphaneler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Kitap fuarını gelenek haline getirmek istediklerine değinen Avcı Altıeylüllüleri, 10 gün boyunca açık kalacak fuarda, kitapların dünyasında yolculuk yapmaya davet etti.

Törende daha sonra konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kitabın insan hayatını değiştirdiğini, kendisini 25 yaşında okuduğu kitaptan edindiği bilgileri 35 yaşında uygulayarak başarılı olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir şehrin kabuğunu yırtıp marka olabilmesi ve kendini gösterebilmesi için bilim insanlarının o şehri ziyaret etmesi gerekiyor, yazarın çizerin bu şehri tarif etmesi gerekiyor. Bize biz tarafından değil onun bakış açısıyla yorumlamaları gerekiyor ve insanların, dışarından gelen alimlerin bizlerle ilgili düşünceleri ile bize katacaklarının hem hal olup bir yaşam tarzına dönüştürmemiz gerekiyor.

Kitaplar insanların hayatını değiştiriyor, güzel örnekler veriyor. Kitap okumak iyidir, bileni dinlemek iyidir, edebi terbiye iyidir. Ben bu kitap fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Fuara katılan yazar Ahmet Şimşirgil, yaptığı konuşmasında ise bilgi sahibi olmayan insanların yaşayan ölüler olduğunu söyledi ve bilgi ile dolu kitabın önemine dikkati çekti.

Fuar 1-10 Ekim 2021 tarihleri arası sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arası açık kalacak.