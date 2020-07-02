Altıeylül Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde çalışmalarını sürdürüyor.
02.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:58
Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde çalışmalarını sürdürüyor.
Altıeylül Belediyesi kış aylarında hava şartları nedeniyle bozulan kırsal mahalle içi yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Bozulan yollar onarılırken, mahallelerden araziye çıkışların rahatlaması amacıyla yeni yollar da açılıyor.
Acil durumlara hazırlık amacıyla planlama yapan ekipler, 13 bin 717 metreküp dağ malzemesi kullanarak 39 bin 200 metrekare yol düzenlemesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA