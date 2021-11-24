Altıeylül Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıeylül Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Altıeylül Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

Balıkesir'de, kırsal Dallımandıra Mahallesi'nde 19,5 dönüm alanda Altıeylül Belediyesince güneş enerji santrali (GES) kuruluyor.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, kırsal Dallımandıra Mahallesi'nde 19,5 dönüm alanda Altıeylül Belediyesince güneş enerji santrali (GES) kuruluyor.

Santralin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, panellerinden yüzde 60'ının yerleştirildiği projenin bir ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Avcı, 1 megavat gücünde 3 bin panelden oluşacak santrale ilişkin, "Hem belediyemize gelir getirmesi hem de temiz enerji bakımından büyük önem verdiğimiz tesisimiz Altıeylül'ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

'Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli bir tarife üzerine çalışıyoruz'

"Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli bir tarife üzerine çalışıyoruz"

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title