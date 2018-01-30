Altıeylül Belediyesi'den Zeytin Dalı'na Manevi Destek

Altıeylül Belediyesi'nin işletmesi olan Zeytin Bahçe'nin ismi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ithafen Zeytin Dalı olarak değiştirildi.

Altıeylül Belediyesi'ne ait Zeytin Bahçe isimli kafenin ismi Zeytin Dalı olarak değiştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına manevi destek amacıyla isim değişikliğine gittiklerini belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Zeytin Cafe olarak açılan kafe, Cumhurbaşkanımızın Türkçe kelimeler önerisi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından Zeytin Bahçe'ye dönüştürülmüştü. Şimdi de Afrin operasyonu dolayısıyla biz de Devletimizin yaptığı operasyonda Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek adına Zeytin Bahçe'nin ismini Zeytin Dalı olarak değiştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Afrin'de çarpışan Mehmetçiklere Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'den farkındalık oluşturma adına, 57. Alay'ın sancağını gönderdiklerini belirtirken, Altıeylül'den gelen farkındalık hareketinin de anlamlı olduğunun altını çizdi.

Kafaoğlu, "Kahraman ordularımıza Afrin'deki mücadelelerinde başarılar diliyorum, Cenab-ı Allah muzafferiyet nasip etsin. Dün kahraman askerlerimiz Fırat Kalkanı Operasyonunda nasıl teröristleri yok ettiyse, orada kahramanlık destanları yazdıysa, bugün Afrin'de de aynı Mehmetlerimiz birer kahramanlık destanı yazıyorlar. Hasan başkanımızın önderliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Zeytin Bahçe'nin ismini, farkındalık oluşturmak adına Afrin'deki askerlerimizle gönüllerimizin, dualarımız beraber olduğunu belirtmek adına Zeytin Dalı yaptık. Bunu önemsiyoruz. Zeytin Dalı Türkiye tarihinde unutulmayacak bir operasyon olacaktır. Dualarımız Afrin'deki askerlerimizle. Rabbim sağ salim dönmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu. - BALIKESİR