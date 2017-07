Altıeylül Belediyesi Bal-Kes'in Yanında

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun başlattığı bağış desteğine katkıda bulunan Altıeylül Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli topladıkları paraları bağış makbuzu karşılığında Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye teslim ettiler.



Altıeylül Belediyesi'nde Başkan Zekai Kafaoğlu ve Başkan Yardımcılarının desteğinin ardından Haziran ayı oturum ücretlerini veren belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri ve personellerin topladığı paralar Balıkesirspor'a verildi. Başkan Zekai Kafaoğlu toplanan 9 bin 43 TL 50 kuruşu bağış makbuzu karşılığında Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi'ye takdim etti.



"Balıkesirspor bir marka"



Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen programda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Balıkesirspor Balıkesir'in bir markası, hepimizin kalbi ve yüreği Balıkesirspor için çarpıyor. Balıkesirspor ekonomik anlamda zor günler geçiriyordu, büyük Balıkesirspor taraftarının başlattığı farkındalığa bizde katkı sağladık. Altıeylül Belediyesi ailesi olarak başkanından, başkan yardımcısına, belediye meclis üyesinden personeline kadar Balıkesirspor'a bağışta bulunduk. Bizim desteğimiz ciddi bir sinerji oluşturdu. Takımımızın kazanırken de kaybederken de şehrin Balıkesirspor'un yanında olması lazım. Balıkesirspor şehrin en güçlü reklam aracı. Balıkesirspor'u her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Balıkesir'de artık herkes Balıkesirspor'u konuşur oldu" dedi.



"Herkesi Balıkesirspor'lu yaptık"



Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi de "Altıeylül Belediyesi'nin yaptığı bu hareket kelimelerle anlatılmaz. Taraftarımızın başlattığı yürüyüş bir kıvılcımdı. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başta olmak üzere başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve belediye personeline yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Farkındalığın oluşması çok önemliydi. Maksat hasıl oldu. Pazartesi günü kongre yapacağız ve bende görevimi devredeceğim. Yine her zaman takımın yanında ve destek olmaya devam edeceğim. Balıkesir'de herkes bir gün Balıkesirspor'lu olacak dedik ve şu anda şehirde herkesi Balıkesirspor'lu yapmayı başardık" dedi. - BALIKESİR