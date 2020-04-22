Altıeylül Belediyesi 10 bin maske ve 5 bin Türk bayrağı dağıttı
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Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Haber

Altıeylül Belediyesi 10 bin maske ve 5 bin Türk bayrağı dağıttı

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

22.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:54
Altıeylül Belediyesi 10 bin maske ve 5 bin Türk bayrağı dağıttı

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Konseyi işbirliğiyle Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önündeki meydanda vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı. Etkinlikte ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Avcı, kent konseyi üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, zor günlerden geçtiklerini ancak bu günlerini el birliğiyle atlatacaklarını söyledi.

Altıeylül Belediyesi 10 bin maske ve 5 bin Türk bayrağı dağıttı

Kaynak: AA

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