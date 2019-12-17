Altıeylül Belediye Başkanı Avcı organ bağışı kampanyasına katıldı

17.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:20

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisinin "Yaşama bir ses de sen ver, organlarını bağışla" adlı projesi kapsamında organ bağışı kampanyasına katıldı.



Etkinlik kapsamında kurulan stantta Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, vatandaşlara organ bağının önemini anlattı.

Belediye Başkanı Avcı, Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman Ödemiş, Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Altıeylül Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Gündoğan, Kadın Meclisi Başkanı Özge Güneri, belediye hizmet binası önünde açılan organ bağışı kampanyasına destek verdi.



Avcı, organ bağışının yeterli olmadığı Türkiye'de bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sıklıkla yapılmasını doğru bulduğunu belirtti.

Açılan stantta organ bağışı formunu dolduran Avcı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA