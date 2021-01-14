Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, mahalle muhtarlarıyla görüştü
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Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, mahalle muhtarlarıyla görüştü

14.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:32
Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, mahalle muhtarlarıyla görüştü

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, muhtarları ziyaret ederek mahallelerde devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, muhtarları ziyaret ederek mahallelerde devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Avcı, Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ile Yıldız, Gaziosmanpaşa, Sütlüce ve Dinkçiler mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, demokrasilerin temel taşları olan muhtarlar ile iletişim ve istişareyi önemsediğini dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez ve kırsal ziyaretlerimiz sırasında muhtarlarımızla da sık sık bir araya geliyorduk. Bu şekilde hem vatandaşlarımızla hem de muhtarlarımızla görüşerek fikir alışverişi yapma imkanımız oluyor. Bugün de tüm bunlara ek olarak rutin faaliyetlerimiz arasında olan muhtarlık ziyaretlerini gerçekleştirerek, bire bir istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretlerde muhtarlarımızın ihtiyaç ve sıkıntıları ile devam eden çalışmaları da inceleyerek, değerlendirme fırsatımız oldu. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Aldığımız bu geri bildirimler de çalışmalarımıza yön vererek daha iyi hizmet sunma hususunda bizlere yardımcı oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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