Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:58
Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Başkan Avcı, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal", spor kategorisinde de Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Avcı, fotoğrafları çekenleri kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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