Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni - Haberler Spor
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Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni

Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu binası Havuzun görüntüleri Mehter Takımı gösterisi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Seğmenler gösterisi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu...

Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu binası

Havuzun görüntüleri

Mehter Takımı gösterisi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Seğmenler gösterisi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni

Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni

Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni

AA / Muhammet Fatih Demirci - Spor Haberleri

Mehmet Kasapoğlu, Mehter Takımı, Açılış Töreni, Yüzme, Spor, Haber

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