Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni
Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu binası Havuzun görüntüleri Mehter Takımı gösterisi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Seğmenler gösterisi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu...
Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu binası
Havuzun görüntüleri
Mehter Takımı gösterisi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Seğmenler gösterisi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı. (3)