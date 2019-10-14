Altı sayıyla Daniil Medvedev

14.10.2019 16:45

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Daniil Medvedev, son iki Masters turnuvasını da kazandı. Ağustos ayında Cincinnati'de kazanan Rus raket, geçtiğimiz gün ise Şanhay Masters'ta mutlu sona ulaştı.





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Son iki Masters turnuvasını kazanan Medvedev, kazandığı iki Masters'ın yanı sıra bir önceki Masters turnuvası olan Rogers Cup'ta da finale yükselmişti. 23 yaşındaki oyuncu, bu son üç Masters turnuvasında 16 maça çıktı ve maçların 15'ini kazandı. Yalnıca Rafael Nadal'a, Rogers Cup finalinde mağlup oldu.





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Medvedev, katıldığı son altı turnuvada da finale kadar yükseldi. Wimbledon sonrasında Citi Open ile başlayan seri, Roger Cup ve Cincinnati'deki finallerle devam etti. Amerika Açık'ta kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finali gören sporcu, kendi ülkesindeki St. Petersburg Açık ve Şangay Masters'la altı turnuvalık seriyi tamamladı. Ancak sezon henüz sona ermiş değil...





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Dünya dört numarası, katıldığı son dört turnuvanın üçünü kazandı: Cincinnati Açık, St. Petersburg Açık ve Şangay Masters. Bu yıl ek olarak şubat ayında Sofya Açık'ı kazanan Medvedev, içerisinde bulunduğumuz sezondaki şampiyonluk sayısını dörde çıkardı.





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Medvedev, sezon başlarken dünya 16 numarasıydı. Kazandığı başarılarla 12 basamak yükselerek büyük üçlünün ardından dördüncü sırada yer aldı. Amerika Açık öncesi beş numarada yer alan sporcu, o turnuvada finale kadar ilerlemesiyle turnuvanın ardından bir basamak daha yükselmişti.





1350





Wimbledon sonrası ATP Turu'nda 4350 puan elde eden Medvedev, aynı süreçte kendinden sonra en yüksek puan alan Rafael Nadal'a 1350 puan fark yarattı. Wimbledon sonrası en çok puan alan üçüncü isim Alexander Zverev ,se 1330 puan toplayabildi.