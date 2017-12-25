Altı Nokta Körler Derneğinden Ekpss Kursu

Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesince Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için kurs düzenlendi.



Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlen kursta, EKPSS girecek adaylar için Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya alanlarında Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından eğitim veriliyor.



Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Musa Demiryarar, gazetecilere yaptığı açıklamada, EKPSS kursuna engellilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yeni yılda 5 bin engelli kamuda istihdam edilecek. EKPSS'de 6 Şubat'ta başlayacak müracaat sonrası 22 Nisan'da yapılacak olan sınava lise, önlisans ve lisans mezunları katılabilecek. Engelliler, bu sınavda elde edecekleri puan sıralamasına göre tercihlerini yaparak, istihdam edilecekler. Sınava girmek isteyenlerin e-Devlet şifresi alarak müracaatta bulunmaları gerekiyor."