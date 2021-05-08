Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman'ı istifaya davet etti
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Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman'ı istifaya davet etti

Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman'ı istifaya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın bir televizyon kanalında engelli vatandaşlara yönelik sarf ettiği sözleri kınayarak rektörü istifaya davet etti.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın bir televizyon kanalında engelli vatandaşlara yönelik sarf ettiği sözleri kınayarak rektörü istifaya davet etti.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın bir televizyon kanalında gerçekleştirilen canlı yayında, ekonomi konusunda yaptığı değerlendirmelerde; enflasyon olgusunu, iktisat biliminin kuram ve kurallarıyla, bilimsel olarak açıklamak yerine; sözde anlaşılmak için özel gereksinimi olan çocukları ve ailelerini ayrımcı ifadelerle, aşağılayacak şekilde açıklamalar yaptığını ileri sürdü. Karakaş, "Akademisyen sıfatıyla ifade edilen bu talihsiz beyanlar; en hafif tabirle insanlık onuruna karşı işlenen ve bütün uluslararası insan hakları metinlerinde tanımlanan ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır. Prof. Dr. Ferman'ın sözde ekonomi alanında daha iyi anlaşılmak kastıyla kullandığı bu ifadeler, toplumda kötü, olumsuz yanlış ve değersiz olarak anlatılagelen olguların, engellileri ve engel gruplarını kullanarak, örneklendirilmesi alışkanlığının bir yansıması olup, tarafımızca kabulü mümkün değildir ve bu anlayışla sonuna kadar mücadele edilmesi gerekmektedir. Toplum nezdinde işlenen bu suçun ardından, baskılar sonucu dilenen kuru ve samimiyetsiz bir özrün, bu ifadelere muhatap olan engelliler, aileleri ve derneğimiz açısından hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi olarak, bir üniversitenin başında rektör sıfatıyla bulunan Prof. Dr. Murat Ferman'ın derhal görevinden istifa etmesini, görevinde kalmaya devam etmesi halinde, ilgili makam tarafından görevinden alınmasını talep ediyoruz. İşlenen bu suç karşısında, telafi edilemeyecek biçimde rencide edilen engelli üyelerimiz ve ailelerinin manevi haklarının korunması ve savunulması için hukuk önünde her türlü dava ve talep haklarımızı kullanacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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