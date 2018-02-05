Altı Kuşaktır Demir Dövüyorlar

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan Süryani Akdemir ailesi, yaklaşık 200 yıldır demire şekil veriyor.

Annesi, eşi, 4 çocuğu ve engelli 2 kardeşi ile ilçede yaşayan 40 yaşındaki Cemil Akdemir, altıncı kuşak olarak ata mesleğini sürdürüyor.

Teknolojiye direnip kaybolmaya yüz tutmuş demirciliğin Ömerli'deki tek temsilcisi Akdemir, mesleğini henüz küçük olan iki oğluna öğretmek istiyor.

Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken sıcak demirci olan babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi.

Sülalesinin, 200 yüzyıla yakın süredir demircilikle uğraştığına dikkati çeken Akdemir, "Demir işlemeyi rahmetli babamdan öğrendim. Akdemir ailesi olarak 6 kuşaktır demir işliyoruz. Bu meşakkatli mesleği severek yapıyorum. Bir mesleğin ya aşığı olursun ya muhtacı olursun. Biz bu mesleğin aşığıyız. Çünkü bir insan severek yapmazsa o şeyde hiçbir hayır ve güzellikte yoktur. Demircilik, adeta ailemizin sembolü." değerlendirmesini yaptı.

Mesleği çocuklarına da öğretecek

Akdemir, en büyük isteğinin, oğullarının büyüyüp demirciliğe başlaması olduğunu dile getirerek, "Mesleğimizi elimizden geldiğince yaşatacağız. Rabbim ömür verdikçe devam ettireceğim. Çocuklarımın da bu mesleği sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ürünlerde aile sembolü yer alıyor

Yaptığı kazma, kürek, balta, çapa, orak ve çekiç gibi çeşitli ürünlere, ailelerinin simgesi olan armayı işlediğini anlatan Akdemir, "Bu sembolü bütün yeni yaptığımız ürünlere vuruyoruz. Ürünün bize ait olduğunu gösteriyor." dedi.

Akdemir, Mardin'de farklı dil ve dinlere mensup insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığını anımsatarak, "Müslüman kardeşlerimizle çok güzel diyaloğumuz var. Gerçekten gelip görmeye değer güzellikleri yaşıyoruz." diye konuştu.