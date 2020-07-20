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"Altı köşeli" Balıkesir bamyasında hasat dönemi

Türkiye'de bamya üretiminin en yoğun yapıldığı illerden Balıkesir'de hasat başladı.

20.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:20

Türkiye'de bamya üretiminin en yoğun yapıldığı illerden Balıkesir'de hasat başladı.

İlde çoğunlukla merkez Altıeylül ilçesine bağlı Bayat, Bereketli, Nergiz ve Çiftlik mahallelerinde nisan ayında 2 bin 500 dekar alana bamya ekildi.

Kendine özgü yapısıyla "tombul bamya" adıyla da bilinen, altı köşeli, ucu küt ve kısa olan "Balıkesir bamyası", en etli türlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Genellikle taze tüketilen, konservesi de yapılan bamya, sulamaya ihtiyaç duymadan yetişiyor.

Ailece gittikleri tarlalarda bamyaları tek tek elle toplayan yetiştiriciler, kilogramı 4 liradan satışa sunulan ürün için alıcılarını bekliyor.

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, AA muhabirine, Balıkesir bamyasının lezzetiyle kendisini kabul ettirmiş bir sebze çeşidi olduğunu söyledi.

Sözat, Balıkesir diye başka çeşit bamyaların satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçek Balıkesir bamyası burada üretilir. Balıkesir çiftçisinin ürettiği bamya, lezzetiyle, tadıyla mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir bamyadır. Sağlıkçılar bamyanın insan sağlığı için önemini de vurguluyorlar. Balıkesir bamyası namıyla bilinen ve bilinmesi de gereken bir bamyadır. Hasadımız başladı, bu yıl verim iyi fakat üreticilerimiz fiyattan memnun değil. Onu da biraz ayarlayıp alıcıları biraz daha cesaretlendirebilirsek daha da iyi olacak. Biz istiyoruz ki Balıkesir bamyasını tüm Türkiye tanısın ve yesin."

"Bütün müşterileri, konserve fabrikalarını bekliyoruz"

Üreticilerden Murat Demir de 10 dönümlük arazisinde hasada devam ettiklerini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bamyanın uçlarını kestirmekte sıkıntı yaşadıklarını aktaran Demir, "Bamya kesim depolarında işçilerimizin kesim yapması gerekiyor fakat kalabalık oluşturduğu için buna müsaade edilmiyor. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Uçlarını kestiremediğimiz için bamyamıza talep azalıyor." diye konuştu.

Demir, günün büyük bölümünde hasat için mesai harcadıklarını dile getirdi.

Bamyanın kalitesi ve veriminin çok iyi olduğunu vurgulayan Demir, "Bütün müşterileri, konserve fabrikalarını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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