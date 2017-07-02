Altı Kıta Samsun'da Buluşuyor

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 6 kıtadan katılımcılar yer alacak.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, delegeler ve antrenörler dahil 5 bini aşkın kişinin ağırlanacağı oyunlarda, 3 binden fazla sporcu madalya için mücadele edecek.



Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan sporcuları izleme imkanı sunan Samsun 2017'de, 96 farklı ülke boy gösterecek. Okyanusya'nın sadece Avustralya'dan 30 katılımcı ile temsil edileceği oyunlarda, geri kalan beş kıtanın her biri en az beş ülkeyle oyunlarda yer alacak. 36 ülkeden sporcuların madalya mücadelesi vereceği Avrupa, organizasyonda bünyesinde en çok ülke barındıran kıta konumunda bulunuyor.



Organizasyonda Avrupa'dan bin 543'ü sporcu toplam 2 bin 771 katılımcı yer alacak. Avrupa'nın ardından en kalabalık kıta ise 30 ülke ve 751'i sporcu olan bin 295 katılımcı ile Asya olacak. Sırasıyla Güney Amerika 415, Afrika 410, Kuzey Amerika 177 ve Okyanusya ise 30 katılımcıyla oyunlara katılacak.



Samsun'a 354'ü sporcu, 580 kişilik ekiple gelecek Rusya, en kalabalık kafile olarak göze çarpıyor. Rusya'nın ardından en kalabalık ülke olan Türkiye ise oyunlarda 294'ü sporcu, 416 kişilik kafileyle boy gösterecek.