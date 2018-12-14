Altı Günlükken Ebola Virüsü Kapan Bebek İyileşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), temmuz sonundan bu yana devam eden Ebola salgınında, 6 günlükken virüs kapan bir bebeğin iyileştiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı ve UNICEF'ın Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Beni eyaletinde "Benedicte" adlı bebeğin Ebola hastası olan annesi doğumda yaşamını yitirdi.

Doğumundan 6 gün sonra Ebola olduğu tespit edilerek tedavi altına alınan Benedicte, 5 hafta süren tedavinin ardından iyileşti.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilen bir buçuk aylık bebek, ülkede Ebola'yı atlatan en genç insan oldu.

UNICEF verilerine göre, Ebola'dan etkilenenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi ölmüştü.