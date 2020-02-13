Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu
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Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar Bursa'da bulundu.

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25
Altı gündür aranan kadın Bursa'da bulundu

Afyonkarahisar'ın ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar 'da bulundu.


Şuhut'ta Öğretmen Evinde yaşayan ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle kendisinden haber alınamayan Hatice Söğütçepınar'ın Bursa'da olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan Hatice Söğütçepınar'ın babası, İhlas Ajansına yaptığı açıklamada, bu sabah 10.35 civarlarında kızının Bursa'da olduğu haberini aldıklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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