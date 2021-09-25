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Altı gollü maçta Liverpool ve Brentford puanları paylaştı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Altı gollü maçta Liverpool ve Brentford puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford ile 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford ile 3-3 berabere kaldı.

Tempolu geçen maçın ilk yarısı, 27. dakikada Pinnock ve 31. dakikada Jota'nın attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Muhammed Salah ve 67. dakikasında Jones ile iki kez öne geçen Liverpool, 63. dakikada Janelt ve 82. dakikada Wissa'nın gollerine engel olamadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Premier Lig kariyerindeki 100. golüne ulaştı.

Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'ın çalıştırdığı Brentford, ligin ilk beş haftasında sadece Chelsea'den bir gol yiyen rakibinin kalesini üç kez havalandırmayı başardı.

Puanını 14'e çıkaran Liverpool liderlik koltuğuna otururken, Brentford 9 puanla 9. sırada bulunuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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