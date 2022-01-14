TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, final bölümüyle ekranlara geliyor. Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? sorusu Masterchef yarışmacısı Hasan'ın final menüsünde yer alması üzerine merak konusu oldu. Peki, Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi! Altı ezmeli kebap malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

İlk olarak kıymayı alıp bir tutam tuz ekleyiniz. Daha sonra ince bir hamur gibi olana kadar yoğurunuz.

Bir kasenin içine karbonatları döküp ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Elinizi karbonatla suyla ısıtarak, kıymaları şişe dizin.

Kıymaları şişe dizdikten sonra mangala yerleştirin.

Şişte pişen kıymaların yanı sıra közlenmesi için domates, biber ve soğanları da yerleştirin.

Domatesleri közledikten sonra kabuklarını soyup, ezin. Yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Soğan ile biberleri de soyarak onları da tepsiye alın.

Ortaya pişmiş olan kıyma kebaplarını yerleştirin, üzerine de maydanozları ekleyin. Afiyet olsun.

ALTI EZMELİ KEBAP MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kilo kuzu kıyma

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

100 g kuyruk yağı

2 kilo domates

10 adet sivri biber

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