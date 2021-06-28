Altı Ay İçinde TRT Arşivine Giren 3. Eser
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Altı Ay İçinde TRT Arşivine Giren 3. Eser

Altı Ay İçinde TRT Arşivine Giren 3. Eser
Habermetre - Haberler | Toplum

Altı Ay İçinde TRT Arşivine Giren 3. Eser Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr.

Altı Ay İçinde TRT Arşivine Giren 3. Eser Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın güftesini yazdığı bestekar Şevket Tokgöz'ün bestesini yazdığı "Ellerimi Bırakıp Gittiğin Günden Beri" isimli hicaz eser, TRT kurulunda kabul edilerek 24045 repertuvar numarası ile TRT arşivlerine girdi.

Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın ve bestekar Şevket Tokgöz'ün, "Ellerimi Bırakıp Gittiğin Günden Beri" isimli hicaz eseriyle birlikte 2021 yılının ilk altı ayında TRT'de kabul edilen eser sayısı üçe yükseldi.

TRT'de kabul edilen ve TRT radyolarında seslendirilmeye devam eden "Dünde Kaldı Mevsimler, Bu Gece Rüzgarlar Sesiz Esiyor. Bıraktım Aşkları Dünden Maziye ve Kalbim Kırgın Yıllara" adlı dört eseriyle birlikte, ikilinin TRT'de kabul edilmiş eserlerinin sayısı 5'e yükseldi.

Kaynak: Habermetre

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