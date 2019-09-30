Altı AB ülkesi "İkincil göç" sorununu çözmek için sınır kontrollerini yeniden başlattı
Almanya ve Fransa dahil toplam altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerden çıkarak kaçak olarak farklı AB ülkelerine gitmesini engellemek amacıyla rastgele sınır kontrollerini yeniden başlattı.
Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu altı Avrupa Birliği (AB) ülkesi, sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerden çıkarak kaçak olarak başka birlik ülkelerine gitmesini engellemek amacıyla rastgele sınır kontrollerini yeniden başlattı.
"İkincil göç" olarak adlandırılan sığınmacıların ülkeden ülkeye geçmesi özellikle Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç, İsveç ve Avusturya'yı endişelendiriyor. Şu ana kadar sadece Avusturya sınırını kontrol eden Almanya, bu uygulamayı 2020 yılına kadar uzatacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle