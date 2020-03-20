Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı
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Kartal, Koçak, 3. Sayfa

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı Yan duran kamyonetin devrilmemesi için halatlı önlem Kartal'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu.

20.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:45
Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Yan duran kamyonetin devrilmemesi için halatlı önlem

İSTANBUL - Kartal'da alt geçidin üstündeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu. Alt geçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak asılı kaldı. Sürücü, devrilme tehlikesine kamyoneti halat ile köprü duvarına bağladı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, alt geçidin üzerindeki köprünün yüksekliğini fark etmeyen kamyonet sürücüsü Veysi Koçak, yoluna devam etti. Kamyonetin kasası köprüye takılınca araç sıkıştı. Köprüye takılarak yan şekilde havada asılı kalan kamyonetin sürücüsü kendisini dışarı attı. Sürücü, yan duran kamyonetin devrilmemesi için, kamyoneti köprünün duvarına halatla bağladı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Kamyonetin sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Alt geçitten geçmeye çalışırken kamyoneti yolun üstündeki köprüye sıkışan sürücü Veysi Koçak, "Güzergah her zaman kullandığım güzergah. Ama köprünün ekini yeni yapmışlar, fark etmedim. Baktım ki arabam sıkıştı. Arabam yan durdu. Devrilme şansı vardı. İçinden indim" dedi.

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Kaynak: İHA

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Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı

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